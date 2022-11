Saranno dati in concessione gli spazi presso gli impianti sportivi comunali e palestre scolastiche di Sinnai. Il Comune ha pronto il bando con le associazioni e le società che possono fare domanda entro venti giorni.

Tra l'altro sarà disponibile anche la palestra di via Olimpia, chiusa da quando è stata trasformata in un hub vaccinale per il Covid. Secondo l’assessora allo sport Barbara Pusceddu si tratta di un passaggio importante per dare risposte alle esigenze dello sport locale, in continua crescita nei numeri e nei risultati.

Un prossimo imminente traguardo sarà quello di vedere avviati gli interventi infrastrutturali, in particolare la riqualificazione del polo natatorio dove sorgerà la nuova piscina olimpionica, con palestra e campi padel e calcetto, nonché alcuni interventi nell’impianto sportivo di Sant’Elena.

