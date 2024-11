Locali pubblici in perfetta efficienza hanno passato indenni a Sinnai il controllo dei carabinieri del Nas e della Compagnia di Quartu. Tutto perfettamente a norma anche sul fronte del rispetto dei requisirti igienico sanitari. In una notte intensa gli stessi carabinieri hanno fermato alcune persone, due trovate in possesso di piccole dosi di droga. È stato anche recuperato un Fiorino, risultato rubato.

È questo il risultato di un’operazione che ha interessato il territorio del paes, con la mobilitazione dei carabinieri della Stazione di Sinnai, della Sezione Radiomobile di Quartu, della stazione di Monserrato e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari. Un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte illecite.

Contestualmente, sulle principali arterie stradali della zona, i carabinieri hanno effettuato il controllo di 11 veicoli e 35 persone. Due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti: un 28enne residente a Maracalagonis, trovato in possesso di 9 grammi di marijuana, e un 50enne, anch’egli residente a Maracalagonis, trovato in possesso di 2,85 grammi di marijuana.

Nel corso delle attività, i militari hanno inoltre rinvenuto un veicolo Fiat Fiorino, risultato oggetto di furto, parcheggiato in una zona isolata. Il mezzo, di proprietà di un artigiano residente a Quartu, è stato restituito al legittimo proprietario.

