Con un nuovo finanziamento da 400mila euro, saranno presto avviati i lavori del secondo lotto di un progetto per rifare il look all'ingresso della pineta di Sinnai. Proprio in questo contesto, il 17 aprile scadono i termini della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi in variante rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale: «Appena ricevuti tutti i necessari pareri», assicura Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici del Comune di Sinnai, «i lavori riprenderanno con l'allargamento e il miglioramento dell'innesto della viabilità a forte pendenza che conduce dall'area gioco e ristoro alla parte bassa all'ingresso, con la collocazione di nuove panchine e tavoli da pic-nic e la finitura del manto stradale con un tappetino bituminoso color terra».

Il primo intervento, avviato lo scorso anno e da completare, è costato 400mila euro, ottenuti nel 2016 tramite il programma Patto per il Sud. «Il secondo lotto», dice il sindaco Tarcisio Anedda, «è stato invece recentemente finanziato con ulteriori 400mila euro, con fondi PNRR destinati agli interventi del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana. I lavori di questo secondo lotto, attualmente in fase di progettazione, prevedono la sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione con uno nuovo a led, l'abbattimento delle alberature pericolose presso le aree a più alta frequentazione e la riqualificazione di alcune aree a bordo strada, con la collocazione di specifiche attrezzature per esercizi ginnici all'aria aperta, una piccola fontanella all'ingresso».

«L'obiettivo principale», aggiunge l'assessora Cappai, «è quello di rinnovare gli spazi frequentati dalla cittadinanza, assecondando la loro vocazione come luoghi di aggregazione e di attività all'aria aperta nel rispetto dei valori paesaggistici del sito. La pineta di Sinnai è un polmone verde fra i più belli del cagliaritano: un grande parco a pochi chilometri da Cagliari».

