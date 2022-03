Lavori di manutenzione nella sede della Asl di Sinnai col trasferimento provvisorio in altre sei degli uffici e degli ambulatori. I lavori prevedono una spesa di 440mila euro. Sono state scelte le sedi della ex pretura di Sinnai nella via Rossini e nei Poliambulatori di Selargius, Quartu, Dolianova e Cagliari.

Nella ex pretura di Sinnai sono stati trasferiti gli ambulatori di cardiologia (apertura il lunedì e il martedì mattina), l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria (apre il mercoledì mattina), di Nefrologia (lunedì pomeriggio e venerdì mattina), di Logopedia e il Punto di prelievi del sangue (giovedì mattina).

Trasferiti nella ex pretura anche l’Ufficio ticket con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle 12,30 e il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17, l’Ufficio scelta e revoca del medico (il lunedì e il mercoledì) e l’Ufficio esenzioni (lunedì, mercoledì e venerdì). Possibile anche il ritiro dei referti ematici, dal lunedì al venerdì e le prenotazioni CUP .

Sono stati trasferiti nel Poliambulatorio di Quartu in via Turati, il Consultorio, gli ambulatori di oculistica (venerdì mattina) e di neurologia (martedì mattina).

Al Poliambulatorio di Selargius, in via Mazzini 32, è stato trasferita l’Oculistica (lunedì e giovedì mattina). Al Poliambulatorio di Dolianova, l’ambulatorio di Neurologia. Il Poliambulatorio di Cagliari in viale Trieste 37 ospiterà l’ambulatorio di Odontoiatria. Tutto questo sino alla conclusione dei lavori di sistemazione della sede della Asl di Sinnai.

© Riproduzione riservata