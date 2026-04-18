Sinnai, la truffa corre via sms: il Comune scrive ai cittadiniIn una nota l'amministrazione ricorda come «eventuali comunicazioni ufficiali vengono inviate esclusivamente tramite i canali istituzionali, in primo luogo il protocollo del Comune»
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Gli Sms fraudolenti che invitano a effettuare pagamenti o a ricontattare numeri telefonici, spesso con il pretesto di presunte irregolarità relative a tributi comunali, come la TARI, circolano anche a Sinnai. In una nota l'amministrazione comunale ricorda che «eventuali comunicazioni ufficiali vengono inviate esclusivamente tramite i canali istituzionali, in primo luogo il protocollo del Comune». Si ricorda anche che «non vengono mai richiesti pagamenti o informazioni personali tramite SMS e che il Comune non utilizza numeri verdi per richieste di pagamento o verifiche».
Cosa fare in caso di SMS sospetto? «Non cliccare su link presenti nel messaggio, non fornire dati personali o bancari, cancellare il messaggio, in caso di dubbio, contattare direttamente gli uffici comunali ai numeri ufficiali competenti (ad esempio per l’Ufficio Tributi i recapiti».
L’Amministrazione invita tutti i cittadini a «prestare la massima attenzione e a condividere queste informazioni, in particolare con le persone più vulnerabili, che sono spesso le principali vittime di questo tipo di truffe».