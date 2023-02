La pioggia non ha fermato la sfilata di carnevale che si è snodata fra le strade di Sinnai con la partecipazione di carri allegorici, gruppi mascherati e maschere singole.

La sfilata è stata spostata di un'ora, quando la pioggia ha cessato di cadere consentendo lo svolgimento della manifestazione organizzata dalla Pro Loco.

Rinviata invece la rappresentazione della commedia in sardo campidanese "Cranovali mottu": si svolgerà domenica 5 marzo su iniziativa dell'associazione culturale "Sinnai e dintorni". Per domani a partire dalle 15 è invece in programma la rappresentazione de "Is cerbus" e "Is crebixeddus": la caccia al cervo fra le strade del paese che si concluderà nella Piazza di Sant'Isidoro.

