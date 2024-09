I gruppi di minoranza "Uniti per Sinnai" e "Forza Italia", del Comune di Sinnai protestano per la mancata nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle cinque Commissioni, nominate nell'ultima seduta del Consiglio comunale.

In un comunicato si sostiene «che a cento giorni dalle elezioni di giugno, le commissioni comunali non sono ancora operative, frenando l'attività amministrativa del Comune. Per oggi, è stato convocato il Consiglio comunale per parlare di aree idonee e non idonee per eventuale installazione di impianti da fonti rinnovabili per la predisposizione del disegno di legge sulla transizione energetica. Un tema che sarebbe stato opportuno esaminare anche a livello di Commissione».

Il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Mallocci ha assicurato che «oggi le commissioni sono state convocate per lunedì e martedì della prossima settimana per completarle con le nomine di presidenti e dei vice presidenti. Saranno così immediatamente operative». Quattro delle commissioni comunali sono formate di cinque membri. La quinta commissione, da sette.

