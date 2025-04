Il Consigliere comunale di "Uniti per Sinnai" Cosimo Lai, ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale, sollecitando un intervento per la sistemazione della piazza della chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, i cui festeggiamenti si celebrano a fine settembre.

Lai ha chiesto un intervento immediato proprio in attesa della sagra. Ha risposto la sindaca Barbara Pusceddu che nel riconoscere lo stato precario della Piazza ha assicurato l'intervento del Comune anche per un intervento della parte piantumata della Piazza.

Il Comune cercherà di reperire i fondi necessari per presentare un siti più accolgliente nei giorni della festa, particolarmente sentita a Sinnai.

