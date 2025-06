Diverse interrogazioni e interpellanze sono state presentate e discusse il Consiglio comunale a Sinnai durante l'ultima seduta.

Il consigliere di maggioranza Paolo Usai ha messo in evidenza il nuovo servizio legato al rilascio della carta di identità che consente nella circostanza anche du possibile dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti presso l'ufficio anagrafe del comune al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE). Questo permette di esprimere il consenso o il diniego alla donazione, che viene poi registrato nel Sistema Informativo Trapianti. Usai ha sollecitato interventi mirati anche a pubblicizzare e favorire l'iniziativa. Hanno risposto gli assessori Roberta Matta e Roberto Demontis, parlando delle iniziative intraprese anche con brevi corsi di forazione per i dipendenti del servizo anagrafe. Usai ha chiesto anche notizie sulla istituzione della guardua medica e del servizio farmaceutico a Solanas con risposta dell'assessore Demontis. «Pe la farmacia è arrivata una manifestazione di interesse».

«La Guardia medica estiva è prevista: bisogna attendere la disponibilità dei medici».

Il consigliere Roberto Loi ha chiesto lumi sul cronoprogramma dello sfalcio delle erbacce e della pulizia delle strade da parte della società che gestisce il servizio mettendo in evidenza la necessità di garantire un servizio migliore. Ha risposto l'assessora Katiuscia Concas. «Si può fare di meglio, ma stiamo seguendo il problema anche con l'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di inadempienze».

La consigliera Roberta Simoni e il consigliere Waltex Zucca hanno presentato una interpellanza chiedendo lumi sul servizio di infermiera di comunità scolastica, approvato dalla passata legislatura ma ancora sulla carta. L'assessore Demontis ha riferito che il problema potrà essere risolto attraverso la futura "Casa della comunità". Roberta Simoni ha chiesto lumi sui servizi in spiaggia. L'assessora Matta ha replicato assicurando interventi ad iniziare l'utilizzo dei porta rifiuti per evitare il loro indiscriminato abbandono. Il consigliere Cosimo Lai ha chiesto lumi sui lavori nella palestra di Sant'Elena e sui cinghiali che continuano a raggiungere anche le periferie del paese con risposte delle assessore Concas e Matta.

La consigliera Aurora Cappai ha chiesto notizie sui lavori in piscina con risposta dall'assessora Concas. «I lavori del primo lotto-ha detto-vanno avanti: dovrebbero essere ultimati a ottobre. Seguirà poi i secondo lotto del progetto».

La stessa Concas ha chiesto solidarietà per il sindaco di Carbonia, vittima di un atto intimidatorio alcuni giorni fa. Solidarietà e condanna con interventi poi del sindaco Barbara Pusceddu e del presidente del Consiglio comunale Massimo Mallocci che associandosi alle parole di Cappai, hanno espresso la loro vincinanza al sindaco Pietro Littarru, a nome di tutto il Consiglio comunale.

