Se l’è cavata con un brutto spavento e qualche contusione che ha comportato un trasferimento in ospedale in codice giallo.

Ma poteva andare molto peggio a un ventiseienne di Sestu che questa sera, mentre era in sella alla sua moto sulla strada per San Gemiliano, è andato a finire contro un gregge di pecore che si trovava in mezzo alla carreggiata, completamente buia.

Ha chiamato lui stesso i soccorsi, mentre per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

(Unioneonline/E.Fr.)

