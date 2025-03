Venerdì 28 marzo alle ore 18 al MUA, Museo Archivio di Sinnai, si parlerà dei sentieri della Sardegna con Matteo Cara, geografo, esperto escursionista e autore di numerose guide di trekking.

Il dibattito è programmato all’interno del progetto “Incontri di montagna”, ideato e condotto da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking). L’argomento della serata si colloca alla perfezione nella rassegna tematica del progetto di Mura e Cardia, visto che oltre a raccontare il territorio (sardo e non solo) attraverso la voce dei protagonisti di avventure sportive a contatto con la natura, punta a sensibilizzare le persone verso concetti basilari come quello di sentiero che spesso anche i più attenti amanti dell’outdoor non contemplano nella sua complessità.

«Con Matteo Cara», dice Marco Mura, «andremo alla scoperta dei percorsi escursionistici più affascinanti della Sardegna e metteremo in rilievo i valori etici e di tutela ambientale che devono accompagnare guide ed escursionisti nell’esplorazione e nella promozione del territorio».

