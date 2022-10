“Incontri di montagna”.

Questo il titolo di una rassegna a tema che si terrà in biblioteca a Sinnai per dare voce al pubblico in un rapporto diretto coi protagonisti di esperienze significative in Sardegna e nel mondo.

Il primo incontro avrà per protagonista Italo Orrù (fotografo, protagonista di tante gare estreme) che rievocherà la sua ultramaratona negli Stati Uniti con l'aiuto del suo libro “America coast to coast. Low cost” e dell'interazione con i presenti.

Coordinano gli ideatori Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking).

Parteciperà Barbara Pusceddu, assessore allo sport del Comune di Sinnai. Temi dei prossimi incontri saranno il monte Serpeddì, la botanica sarda, le imprese in mountain bike di Vittorio Serra, il disboscamento della Sardegna, l’ultramaratona Cagliari-Sassari, la sicurezza in montagna, l’attività mineraria a Sinnai, l’ultraciclismo attraverso i paesi della Sardegna e tanti altri.

Il primo appuntamento con Italo Orrù è previsto per il 28 ottobre alle 18.

