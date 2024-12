Dopo Calici d’autunno e le Vie del Natale col tutto esaurito. Dopo gli eventi del Vabbo Natale proposti dal Vab Sinnai nella sede della zona industriale, il Comune di Sinnai propone per stasera nella Piazza Sant’Isidoro uno spettacolo di fine anno ricco di musica, intrattenimento e sapori.

Si annuncia una serata intensa che si pone l’obiettivo di calamitare in paese ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Organizza l’assessorato allo Spettacolo e Turismo: si andrà avanti sino a tarda sera, dalle ore 16, la Piazza si animerà con attività dedicate ai più piccoli e con la danza di Comunità (Progetto Centro Io, Flash Mob, a cura della Polisolidale e del Centro studi Arabesque).

Dalle ore 16,30 alle ore 18,30, animazione con Gianluca Frigau tra bolle, palloncini e truccabimbi. Dalle ore 18,30 alle 19,30, spettacolo di animazione con Jongo. In programma anche percussioni di strada con Michele Angius e street food per tutti. Da visitare gli stand gastronomici con delizie e specialità per ogni gusto.

Dalle ore 20, si parte con il ritmo travolgente del DJ set di Daniel DJ, per una serata con energia e divertimento.E poi, tanto rock con i più grandi successi degli AC/DC, grazie alla performance della cover band live “Dress in black”, entrambi finalisti di Italia's got talent.

