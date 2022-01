I piccioni invadono da tempo la palestra all'aperto di via Libertà a Sinnai impedendone l'uso. Arrivano, costruiscono i lori nidi, lasciando anche gli escrementi che la rendono inutilizzabile. Un problema vecchio denunciato tempo fa anche in Consiglio comunale con un intervento della consigliera grillina Rita Matta, insegnante, che sollecitava interventi.

Ora si passa ai fatti anche con l'obiettivo di recuperare tutti gli spazi nei vari istituti cittadini per favorire l'attività scolastica anche all'aperto.

"In questi giorni - dice l'assessore ai Servizi tecnologici Nuccio Melis - una ditta esterna specializzata sta eseguendo i lavori di posizionamento di una rete anti-intrusione in polietilene per volatili che impedirà il loro insediamento e la loro permanenza lungo le travi della copertura. Verranno spesi 11mila euro. Attualmente la palestra è occupata dai piccioni. Con questo progetto intendiamo metterla a disposizione degli alunni della scuola".

Il sindaco Tarcisio Anedda e l'assessore alla Pubblica istruzione Marta Sarigu assicurano che si sta studiando un progetto mirato a recuperare anche gli altri spazi in tutti i caseggiati scolastici che potrebbero davvero diventare utilissimi per una scuola sempre più funzionale consentendo anche le lezioni all'aperto e tante altre attività didattiche fuori dalle aule”.

