Il poeta buono, straordinariamente bravo, stimato da tutti. Sinnai piange uno dei più bravi "cantadori" in lingua campidanese che per decenni ha riempito le serate poetiche in Campidano e non solo.

Antonio Grifagno è morto a 88 anni, lasciando in tutti un ricordo incancellabile: un uomo mite, semplice, poeta profondo. Nel pomeriggio a Sinnai si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara.

Protagonista di serate indimenticabili sul palco a cantare anche la Sardegna, "Tziu Antonino Grifagno" nel 2017 ha vinto anche il primo premio Ozieri di letteratura sarda in virtù del primo posto nella sezione "poesia e cantigu" ottenuto con la composizione "Lingua longa". Un premio di prestigio col poeta ricevuto in Municipio sempre nel 2017 dall'allora sindaco Matteo Aledda e dalla sua Giunta. “Un premio - era stato detto – per ringraziare tziu Antoninu per la dedizione nel profondere con ardore e orgoglio la cultura sarda nell'espressione poetica del canto, per l'impegno costante che lo vede coinvolto a trasmettere l'arte ai nostri giovani". Come a dire che è stato anche un maestro, contribuendo a dare continuità all'arte del canto improvvisato.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata