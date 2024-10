A Sinnai potrebbero riaprire presto ai cittadini due piazze recintate e chiuse da una ventina d’anni perché vi si erano verificati intrusioni e atti vandalici: quella intitolata a Giovanni XXIII e quella che si trova accanto al cimitero vecchio.

Saranno riqualificate e messe in sicurezza (i lavori hanno già preso il via anche in altre due piazze), dotate di chioschi ristoro e giochi per bambini e quindi date in gestione per dieci anni a privati o cooperative che, in cambio, dovranno garantirne la sicurezza e la manutenzione. Gli uffici del Comune tra qualche settimana si occuperanno di preparare i bandi.

Ancora non sono stati definiti i canoni. Quali i vantaggi per il pubblico? Lo spiega la sindaca Barbara Pusceddu. Il progetto ha preso il via durante la scorsa consiliatura, su iniziativa della giunta comunale guidata dal sindaco Tarcisio Anedda.

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata