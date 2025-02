Paura nella tarda serata in un locale pubblico a Sinnai, in via Giardini. Un corto circuito in un frigorifero ha provocato una nube di fumo, che faceva pensare a un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere il pericolo.

Presenti anche i carabinieri. I danni sarebbero limitati.

(Unioneonline)

