Sinnai in festa prima per San Pio di Pietralcina, poi per i Santi Cosma e Damiano. Si inizia venerdì nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara per la festa di San Pio: alle 19 verrà celebrata una Messa solenne anche in onore di don Alberto Pistolesi, il parroco morto nel dicembre scorso a causa di un incidente stradale al Poetto. Una figura mai dimenticata in paese.

Sabato inizia la sagra dei Santi Cosma e Damiano: alle 19 la messa. Seguirà la processione col trasferimento dei Santi nella loro chiesetta alla periferia della cittadina. Domenica alle 8 messa in parrocchia. Alle 10 altra messa solenne nella chiesetta dei Santi per le associazioni di volontariato socio sanitario che tanto hanno dato (e continuano a dare ) durante la pandemia.

Alle 17 la messa per gli ammalati , per gli anziani e per quanti si prendono cura di loro. Alle 19 nella chiesa parrocchiala altra messa. Lunedì 26 settembre Messa alle 8,30 in parrocchia, mentre alle 10 verrà nuovamente celebrata nella chiesetta dei due santi che alle 19 saranno riportati in processione alla chiesa parrocchiale.

© Riproduzione riservata