In un momento in cui in Sardegna mancano 500 medici e nel 2026 oltre 300 - dicono gli esperti - andranno in pensione, c'è ancora chi rimette il camice dopo essere andato in pensione sette anni fa e torna in corsia.

Il dottor Aldo Lobina, 69 anni, medico chirurgo, consigliere comunale di Sinnai, con l'hobby dell'agricoltura, ha accettato l'invito (a tempo) della Direzione generale della ASL di Lanusei. Da alcuni giorni, è tornato in corsia e in sala operatoria col suo bisturi.

«Sto facendo una nuova straordinaria esperienza», ha detto. «Ho trovato colleghi di valore e personale preparato in un ospedale pronto strutturalmente a ospitare diverse attività specialistiche. Una persona non finisce di essere medico il giorno in cui va in pensione, chi è medico lo è per sempre. Ed eccomi, a 69 anni, riprendere la macchina per spostarmi, quando è necessario, da casa a Sinnai sino a Lanusei».

Aldo Lobina ha svolto quasi tutta la sua carriera da chirurgo al Marino di Cagliari, prima della pensione.

