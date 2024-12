Sabato alle 19 il coro Serpeddì di Sinnai celebra i suoi dieci anni. Lo farà nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara dopo la messa serale, col concerto "Cantus e melodias de su Serpeddì". Per l'occasione organizza un concerto corale con i cori Chentiana di Ruinas, Padentes di Desulo e una band di cornamuse scozzesi. Il direttivo è formato dal presidente Tonio Lussu. Soci Fondatori: Massimo Cappai, Marco Orrù, Gianni Cappai, Gianni Uras, Alfredo Deidda, Luciano Loi, Alessandro Floris, Mauro Ligas.

L’Associazione Culturale, tramite il Coro maschile polifonico “Coro Serpeddì Sinnai”, si propone di promuovere e diffondere le antiche e nuove composizioni corali della tradizione sarda nello schema linguistico e musicale in ogni loro aspetto ed espressione, principalmente quelle di Sìnnai e del Campidano, organizzare e partecipare a manifestazioni, rassegne, spettacoli, promuovere e predisporre conferenze, convegni e dibattiti, scambi con altre realtà corali nazionali ed internazionali aventi per oggetto la musica tradizionale e popolare, nell’ottica di una valorizzazione del patrimonio etno-musicale e culturale, rivalutare, favorire, promuovere e far rivivere le antiche tradizioni di Sìnnai e del territorio del Campidano mediante la ricerca, lo studio di usi e costumi della tradizione popolare con la riproposizione di esse nelle forme e nei modi più consoni. E ancora diffondere la cultura e le tradizioni popolari, non solo canore, di Sìnnai e del Campidano anche tra gli emigrati, per contribuire e sostenere e rafforzare l’identità originaria e rinsaldare i rapporti con la Terra di origine, collaborare con gli Enti e le Istituzioni preposte alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. In questi dieci anni il coro Serpeddì è stato prptagonista di tantissime manifestazioni in Sardegna, nelle penisola e in Europa.

