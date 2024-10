Con voti unanimi il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato la proposta di delibera sull’applicazione di un avanzo vincolato di 531mila euro.

La relazione è stata presentata dall'assessora al bilancio Katiuscia Concas: questa delibera consentirà di mettere a disposizione 111mila euro per la quota di partecipazione del Comune per i lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di via Olimpia per i quali lo stesso Comune di Sinnai possiede anche un grosso contributo regionale (oltre 500mila euro), arrivato durante l'ultima legislatura.

Altri 38mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza della palestra di via Giotto, 240mila euro serviranno per opere di urbanizzazione nel rione di Serralonga e 50mila euro per l'acquisto di mobili e strumentazione informatica dell'aula consiliare del Comune. Altri soldi sono programmati per la vivibilità cittadina.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata