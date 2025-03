Preparativi dall'alba a Sinnai per la caccia al cervo in programma dalle 15 fra le Piazze del centro storico e la Piazza Sant'Isidoro per il Carnevale. Una parodia che affonda le radici nel tempo che ha sempre suscitato grande attenzione e interesse richiamando puntualmente in paese tanta gente da tutto l'hinterland e non solo.

Alle 15 in Piazza Dessì si terrà la vestizione delle maschere. Alle 16 inizierà la caccia al cervo e ai cinghiali che si concluderà in serata con la mattanza nella Piazza di Sant'Isidoro con cervi e cinghiali che verranno abbattuti durante la posta. Saranno presenti anche maschere di altre parti della sardegna. Organizzano l'associazione Is cerbus e il Comune nell'ambito del carnevale sinnaese.

