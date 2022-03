Dalla prossima settimana i materiali ingombranti saranno nuovamente ritirati a domicilio a Sinnai: il 2 marzo scorso Villaservice che in passato ha assicurato lo smaltimento di questi rifiuti ha comunicato la sua decisione, con l’amministrazione locale che ha raggiunto l’accordo proprio con la Tecnocasic.

Lo smaltimento degli ingombranti è a carico dell’ente, cioè del Comune.

La Cosir, l’impresa che ha vinto l’appalto per la raccolta dei rifiuti per i prossimi sette anni, avrà invece il compito di raccoglierli e di conferirli non più a Villacidro (dove opera Villaservice), ma alla Tecnocasic.

“La Cosir – dice Nuccio Melis, assessore ai Servizi tecnologici e vice sindaco - comunicherà entro domani la data e gli orari di raccolta degli ingombranti col ritiro dall’abitazione dell’utente: dall’1 aprile nelle frazioni entrerà in funzione il servizio degli ecomobili. Tutto questo in attesa della costruzione dell’ecocentro da parte della Cosir: in questo modo si ripristina il servizio evitando l’abbandono indiscriminato dei rifiuti".

In questi giorni si sono creati non pochi disagi fra gli utenti.

