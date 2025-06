Cerimonia di chiusura dell'anno scolastico, a Sinnai, con conseguimento della patente...di pedone.

Protagonisti gli alunni della scuola primaria di via Perra a conclusione del progetto "un km al giorno", curato dall'insegnante Roberta Pisu in collaborazione con la Polizia locale. Presenti la Sindaca Barbara Pusceddu la Giunta comunale. Per la Polizia locale, il comandante, capitano Giuseppe Fiori e l'assisstente superiore Sandro Mannu che hanno affiancato le docenti nella formazione dei bambini.

«Il progetto denominato "1Km al giorno" – ha detto l'insegnante Roberta Pisu- ha suscitato interesse ed entusiasmo degli alunni delle classi coinvolte. Un ruolo hanno avuto anche le famiglie col conseguimento degli obiettivi programmati. Soprattutto quelli di responsabilizzare gli alunni e le alunne sulle norme che regolano la vita sociale e di conoscere e rispettare le regole della vita associata in relazione alla strada in riferimento alle competenze europee di cittadinanza».

Il progetto ha visto anche il gemellaggio delle classi della Scuola primaria di via Perra dell'Istituto Comprensivo 1-2 di Sinnai con la Scuola Primaria di Castiadas dell'Istituto Comprensivo di Villasimius dove gli è stata riconosciuta un'alta valenza educativo - didattica. Un ruolo importante insomma quello della scuola sulla sicurezza in strada, alla quale gli Istituti di Sinnai e di Villasimius-Castiadas, hanno fortissimamente creduto, portando i ragazzi anche fuori dalle aule.

«Siamo orgogliosi di aver potuto riprendere l'esperienza del progetto "1km al giorno" che avevamo già avviato prima della pandemia", afferma il comandante Fiori, «la polizia locale ha sempre curato l'educazione stradale in tutti i plessi scolastici».

«Per il prossimo anno scolastico- afferma la sindaca Pusceddu-abbiamo già avviato le procedure per un progetto più ambizioso grazie ad un finanziamento della Regione. Si punta ad un progetto di educazione stradale che, grazie alla sinergia tra Polizia locale e un esperto in materia, dovrebbe raggiungere tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado».

© Riproduzione riservata