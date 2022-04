“Quindici case di comunità per un totale di 19,1 milioni per la Provincia di Cagliari grazie alle risorse del Pnrr e a quelle regionali, distribuite in maniera capillare sul territorio”. Lo dice il consigliere regionale della Lega e coordinatore Città Metropolitana di Cagliari, Andrea Piras, parlando delle Case di comunità previste dal piano regionale per la ASL 8.

“Un risultato importante – aggiunge - con risposte tanto attese dai vari territori che ci consentiranno di intervenire su aree fondamentali quali, ad esempio, Capoterra e Sinnai che vedranno investimenti rispettivamente di 543mila euro e di quasi 1,5 milioni di euro. La pandemia ha messo a nudo molte criticità di un sistema sanitario nazionale ormai superato dando invece rilievo al ruolo centrale che la medicina di prossimità dovrà svolgere”.

“Le Case della Comunità – prosegue Piras -, come previsto dalla normativa nazionale, sono quelle strutture che avranno il compito di raggruppare in un unico spazio i servizi di medicina specialistica, l’assistenza primaria e infermieristica e anche quella sociale. Un vero e proprio team multidisciplinare in grado di dare risposte immediate alle esigenze dei cittadini di Sinnai, Capoterra e di tutte le comunità coinvolte nel progetto”.

