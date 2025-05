Il 14 maggio, per iniziativa della locale Sezione “Angelo Monni” dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e dell’Istituto Comprensivo di Sinnai, si terrà al Teatro civico un incontro-dibattito sul tema: “Dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana”. L'appuntamento è organizzato con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, della Biblioteca comunale e dell’Università della Terza età.

«L’iniziativa» si legge in un comunicato, «tende al recupero della memoria storica di un popolo, che si è andata perdendo negli anni, e che si tenta di cancellare in un’epoca, come l’attuale, caratterizzata da una frenetica accelerazione dei processi legati prevalentemente alla rivoluzione tecnologica, alla globalizzazione del mercato del lavoro, a modelli consumistici di beni spesso superflui e volatili, tendenti ad appagare surrettiziamente l’immediato presente, senza alcuna preoccupazione per l’avvenire».

Interverranno con i ragazzi delle Terze Medie, la dirigente scolastica Maria Vincenza Cogotti, i docenti Daniela Di Luglio, Maria Laura Piras, Agostina Masoni, Maria Francesca Portas, Samuela Aledda, Silvia Fadda, Davide Salis, Gianluca Cogoni, Paola Sanna; il presidente dell’Anpi locale Gianni Murgia, l’Assessore alla Cultura Cristiano Spina, la direttrice della Biblioteca comunale Luisella Saddi, la presidente dell’Università della Terza età Ninetta Serreli, e il sindaco Barbara Pusceddu.

Terrà una breve relazione introduttiva sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana”, Daniela Pau, vicepresidente locale Sezione Anpi, mentre Maristella Fusaro leggerà brevi brani sulla Resistenza. Dialogherà con i ragazzi e ragazze la giurista Luisa Sassu.

