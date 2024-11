Dal 15 novembre a Sinnai verranno ritirati i rifiuti conferiti solamente tramite i nuovi mastelli, consegnati dalla COSIR negli ultimi due anni, dotati di codice TAGRIF (Codice a barre univoco, identificativo del cittadino). I rifiuti con i mastelli diversi da quelli della Cosir non verranno ritirati. Per le utenze che ancora non sono ancora dotate del proprio kit è possibile ritirare i mastelli contattando la Cosir.

«Il tutto - come si legge in un comunicato - nell'ambito del piano che prevede il passaggio alla tariffa puntuale TARI, attraverso una prima fase di sperimentazione, al fine di garantire l'efficacia delle operazioni e di accompagnare i cittadini verso questo importante cambiamento».

