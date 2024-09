Sinnai in festa da mercoledì a domenica per i Santi Cosma e Damiano. La parrocchia di Santa Barbara e il Comitato promotore hanno già fatto conoscere il programma religioso e i riti civili in programma. La parte religiosa della festa inizierà mercoledì alle 19 con una messa in parrocchia. Seguirà la processione di accompagnamento dei Santi nella loro chiesetta (alla periferia dell'abitato), accompagnata dalla Banda musicale Giuseppe Verdi, attraverso la Piazza Chiesa, via Roma, via Mara, via Costituzione, via San Cosma e Damiano.

Giovedì nella chiesetta di San Cosma e Damiano, alle 10, verà celebrata la Santa Messa, invitati speciali medici, infermieri, OSS, associazioni di volontariato socio-sanitario. Alle 19, Santa Messa solenne animata dal coro Serpeddì di Sinnai.

Venerdì 27 Settembre in San Cosimo, alle 10, si terrà il Santo rosario. Alle 19 verrà celebrata una Messa per i soci defunti. Dalle ore 8:00 alle 12:00 in San Cosimo sosterà nel piazzale della chiesa l'autometoca dell'AVIS per la giornata della donazione. Sabato sempre in San Cosimo, alle 16 verrà celebrata la Santa Messa per gli ammalati, anziani, e per quanto si prendono cura di loro. Domenica 29 settembre, la messa alle 10 e alle 19. Seguirà la processione col rientro dei Santi in parrocchia, accompagnata dalla Banda Musicale Giuseppe Verdi, attraverso la Via Santi Cosma e Damiano, via Costituzione, via Mara, via Roma, Piazza Chiesa, con la benedizione Eucaristica finale.

FESTEGGIAMENTI CIVILI: giovedì alle 20 la degustazione di fave bollite. Alle 22, serata usicale Anni '90 con DJ Martello. Il 27 settembre alle 20, degustazione di malloreddus alla Campidanese e della salsiccia arrosto. Alle 22. spettacolo musicale con il gruppo Tieni il Tempo (Cover Band 883). Il 28 settembre, alle 17, animazione per i bambini a cura della Compagnia Teatrale La Baby Fun di Giuseppe Angioy, con la partecipazione di Spiderman Casteddu, Minny, Puffetta. Seguirà Nutella Party e popcorn per tutti i bambini. Aller 20, la degustazione della carne di vitella arrosto. Alle 22, serata con Benito Urgu Show. La festa si concluderà il 29 con uno spettacolo serale di fuochi artificiali della ditta Contini di Serdiana. Il Comitato delle festa quest'anno è presieduto dall'imprenditore Cosimo Lai.

© Riproduzione riservata