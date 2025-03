Domani mattina, in occasione della Giornata mondiale della poesia, che si celebra ogni anno il 21 marzo, nei cinque panifici di Sinnai, assieme all’acquisto del pane, si riceverà in omaggio una composizione poetica. Per una mattina, il profumo del pane si mescolerà così alla magia delle parole.

«Un piccolo ma importante gesto- dice Carla Migoni, una delle organizzatrici di questo appuntamento- voluto per scaldare l'anima e rendere omaggio alla poesia e alla sua importanza nella vita di ognuno e delle comunità. Proprio come il pane, la poesia non può mai mancare, perché dà nutrimento e sostanza a emozioni, sentimenti , sogni e desideri».

L'iniziativa Pane & Poesie è organizzata dal Club del Libro Sinnai, MuA Sinnai, Isula di Kelebek e Circolo Legambiente Su Tzinnibiri , che per la serata del 21 marzo hanno previsto anche un reading poetico aperto a tutti, in collaborazione con il Comune di Sinnai e l’associazione Ardesia. Si svolgerà al Museo civico di via Colletta a Sinnai alle ore 18.

