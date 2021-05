Si sono ridotti a sedici i casi di Covid a Sinnai: secondo l'ultima comunicazione ufficiale dell'Ats, sono 12 i pazienti in isolamento domiciliare: quattro quelli ricoverati in ospedale.Il sindaco Tarcisio Anedda continua comunque a "raccomandare il massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali".

Intanto per domani e sabato è prevista l'apertura dell'hub realizzato nel Palazzetto dello sport di via Olimpia, quartiere Sant'Elena.

Sabato scorso sono stati effettuati 50 vaccini con la partecipazione di quattro medici di base. Si spera che nei prossimi appuntamenti siano molti di più. Uno dei medici aderenti all'iniziativa, Antonio Nevisco, dice che l'obiettivo sarebbe quello di garantire 500 vaccinazioni a settimana.

