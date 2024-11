La piazza Sant'Isidoro gremita stasera a Sinnai per gli assaggi offerti da "Calici d'autunno", prima edizione di un evento che si propone anche per i prossimi anni. Registrate il tutto esaurito, con file per il ticket.

Tutti in fila insomma per poter assaggiare i prodotti tipici non solo di Sinnai, ma anche del centri più vicini e del Parteolla: i vini delle cantine del territorio, i salumi, il miele, il formaggio, il pane con l’olio distribuiti in quantità per i palati più fini. Una manifestazione organizzata dall’assessorato comunale alle Attività produttive con la collaborazione del Masise e della Pro Loco.

E ieri si è concluso, con successo, anche l’evento “Arte, tradizione, cultura” proposto dalla Pro Loco con l’esposizione degli antichi cestini in giunco e fieno, dei dolci e con il rilancio de “Su pistoccu e caffei”, offerto nel salone della piazza.

Oggi e sabato nelle due parrocchie, si è svolta invece la “Festa del Ringraziamento”, con i doni della gente dei campi arrivati sull'altare delle due chiese a chiusura di una stagione caratterizzata da una infinita siccità e con cali di produzione soprattutto nel raccolto delle uve e delle olive.

