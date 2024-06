Blatte nelle aule dell’Infanzia di Piazza Scuole a Sinnai.

La sindaca Barbara Pusceddu ha emanato un’ordinanza per sospendere le lezioni per due giorni per consentire la disinfestazione degli scarichi interni e dei pozzetti fognari presenti nel cortile dello stesso edificio.

La chiusura della scuola dell’infanzia è stata disposta per oggi e domani dopo la segnalazione della dirigente scolastica dell’Istituto primario numero 1.

Le lezioni riapriranno regolarmente venerdì, ultimo giorno dell’anno scolastico.

