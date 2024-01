Acquavitana ha completato la realizzazione delle nuove condotte idriche nelle vie Ortobene, Sette Fratelli, Monte Linas e vico Garibaldi nel centro abitato di Sinnai. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sostituzione delle vecchie condotte anche nelle vie Ozieri, Carbonia, Umbria, Veneto, Sardegna e Lombardia con ultimazione di questo nuovo intervento previsto per il mese di maggio.

La società Acquavitana che gestisce il servizio idrico a Sinnai sta operando nei punti più critici per garantire un migliore servizio idrico in zone dove non mancano le perdite a causa delle reti ormai obsolete.

«L'intero progetto, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, prevede una spesa di un milione e 400mila euro», dice il direttore generale di Acquavitana, Alberto Cortese. Prevista la sostituzione di due chilometri e 300 metri di vecchie condotte, con relativi allacci alle abitazioni. Stiamo agendo monitorando la rete cittadina.

I lavori sono stati preceduti da un accurato monitoraggio sulla rete consentendo così interventi ad hoc per assicurare il migliore servizio possibile alla cittadinanza. «Interveniamo subito- conclude Alberto Cortese- anche per ripristinare le trincee, prima con gettiti di calcestruzzo e poi con nuovo bitume, ricompenendo così il manto stradale».

Raffaele Serreli





