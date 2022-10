Una delegazione di soci Auser ha presenziato ai lavori del Consiglio comunale consegnando a tutti i componenti di maggioranza e minoranza una lettera che illustra i problemi dell'associazione. Lo stesso documento è stato letto in aula dalla consigliera del Movimento 5 stelle, Rita Matta.

I problemi sono noti: "In passato – dice il presidente Bruno Pilleri – Auser ha avuto la sede fiscale nella via Quartu. Poi nell'ex Pretura dove abbiamo anche avuto gli spazi per poterci incontrare con i soci e gli assistiti. L'ex pretura è stata poi destinata alla Asl. Ora, rischiamo la chiusura”.

Ma cos'e Auser Sinnai? Lo spiega ancora Bruno Pilleri: “La nostra è un’associazione di volontariato che conta circa 200 soci e opera per favorire l'invecchiamento attivo e combattere le difficoltà derivanti dalla solitudine e dall'avanzare dell'età. Il servizio più richiesto è l'accompagnamento gratuito delle persone che devono effettuare analisi o visite mediche, terapie, ritiro farmaci, o sbrigare incombenze in uffici pubblici e privati; a fine agosto di quest'anno, gli interventi sono stati già 300. Auser non fruisce di alcun contributo pubblico, si finanzia con le tessere sociali e con offerte libere”.

Il sindaco Tarcisio Anedda conferma “la volontà dell'Amministrazione comunale di aiutare Auser, riconoscendone l'importante ruolo nel tessuto sociale della comunità”. Anedda ha anche ricordato che il progetto del Comune prevede per Auser l'utilizzo di uno spazio dell'ex Municipio: “Si era pensato ad un utilizzo immediato. Si sono invece resi necessari lavori di messa in sicurezza. C'è un progetto e ci sono i soldi per fare questi lavori. Sperando che si possa far presto”.

Il consigliere di Sinnai libera, Aldo Lobina, ha osservato che sarebbe stato opportuno dare la parola ad un rappresentante dell'Auser, quanto meno per capire se la risposta del sindaco fosse stata ritenuta soddisfacente, invitando il Consiglio ad esprimersi sul punto. I volontari hanno quindi lasciato l'aula consiliare dove i lavori sono continuati con i punti all'ordine del giorno. “Noi – ha commentato ieri il presidente di Auser, Pilleri – vogliamo continuare ad operare con la sede a Sinnai: vogliamo essere messi nelle condizioni per farlo”.

© Riproduzione riservata