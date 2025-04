Si svolge a metà aprile la decima edizione della Motocavalcata del monte Serpeddi: l’evento prenderà il via sabato 12 aprile alle ore 20,30 con il concerto Live di una delle band più gettonate dell’hinterland Cagliaritano, gli Out. Domenica 13 aprile alle ore 9 è fissata la partenza della motocavalcata. I partecipanti potranno godersi un’esperienza immersiva tra natura incontaminata, rinomata accoglienza locale e puro divertimento offroad.

«Finalmente ci siamo - commenta Roberto Cocco- vice presidente del Motoclub "Sa Palestra", di Sinnai: questo è un evento che coinvolge non solo tutti i soci del nostro club ma tantissimi amici e sponsor. Quest’anno siamo inoltre riusciti a coinvolgere un grosso brand, leader mondiale nella produzione di caschi da moto e puntiamo, in futuro, a far crescere ancora di più questo evento tanto atteso da tutti gli appassionati delle due ruote e non. Il numero dei partecipanti è in costante crescita».

Quest’anno verranno inoltre coinvolti alcuni artigiani locali che esporranno i loro prodotti in libera vendita. «Gran lavoro-dice Marcello Olla- si sta facendo in questi giorni prima dell’evento con la pulizia delle montagne e delle campagne coinvolte nei sentieri; il Motoclub "Sa Palestra" e’ anche rispetto e valorizzazione dell’ambiente».

Per i dettagli tecnici e iscrizioni, si possono contattare i numeri: 340 071 3491 – 331 577 7282.

Il Motoclub "Sa Palestra invita tutti gli appassionati a non mancare a questo appuntamento imperdibile, tra i più autentici del calendario fuoristrada FMI.

