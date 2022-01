Spunta una macabra ipotesi nell’indagine su un uomo di 78 anni scomparso da Sinnai da circa un mese: l’uomo potrebbe essere stato sbranato dai suoi stessi cani.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, contattati da alcuni conoscenti preoccupati per le sorti dell'anziano che non vedevano da giorni.

I militari hanno raggiunto la sua abitazione in campagna a Sinnai e dopo aver bussato inutilmente più volte hanno chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco per entrare in casa. Una volta dentro hanno trovato sette cani da guardia di grossa taglia e sul pavimento brandelli di vestiti e di documenti del 78enne. Del corpo, invece, nessuna traccia.

Da quanto si apprende, la porta della casa era chiusa dall'interno e non sono state trovate tracce di effrazioni.

Come detto, ulteriori accertamenti sono in corso e una delle ipotesi è che l'anziano, cardiopatico, abbia avuto un malore e che i suoi cani abbiano fatto poi scempio del suo corpo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata