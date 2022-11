Un bel regalo della dea bendata: al tabacchino "Le Palme" di Sinnai sono stati vinti 300mila euro. La bella somma è arrivata, o arriverà presto, nelle tasche di un anonimo giocatore attraverso il Gratta e vinci "Il miliardario".

La giocata da cinque euro risale al 12 ottobre scorso, con la comunicazione ufficiale che è arrivata solo oggi al tabacchino del Centro commerciale della Conad, sulla provinciale che unisce Sinnai e Maracalagonis.

"Sì, è vero – dice Erika Ligas, dipendente del tabacchino -. la comunicazione ufficiale è arrivata proprio oggi, inaspettata. Per questo ancora più bella. Una emozione grandissima. Grandissima la felicità: in un attimo al centro commerciale l’hanno saputo tutti anche perché abbiamo subito esposto l’immancabile cartello con l’indicazione della mega vincita. Il nome del vincitore? Proprio non lo so. Sono felice ovviamente per lui”.

Il proprietario del tabacchino, Alfio Atzeni, ricorda che “questa è stata la più grossa cifra vinta nel mio locale: sette anni fa era capitata un’altra curiosa doppia vincita: una donna aveva centrato un premio da 10mila euro. Sette giorni dopo, ne aveva vinto altri 50. Poi tante altre piccole vincite anche da 500 euro. Auguri al vincitore, chiunque sia”.

A Sinnai era da tempo che non si verificavano grosse vincite. In un momento come questo, è davvero una bella notizia.

