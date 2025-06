Il giudice Andrea Vacca ha disposto la restituzione alla famiglia della salma di Paola Pusceddu, la donna morta ieri dopo un’iniezione in un ambulatorio di via Trieste a Sinnai. I funerali si svolgeranno lunedì alle 16 nella chiesa parrocchiale di Sant'Isidoro, a Sinnai con la tumulazione nel nuovo cimitero.

Nella mattinata, come è noto, il medico legale Alberto Chighine ha effettuato la perizia necroscopica sulla salma della donna. Gli esami macroscopici effettuati non hanno consentito di risalire immediatamente alla causa della tragedia: da qui la necessità di ricorrere a nuovi accertamenti di laboratorio, che dovrebbero iniziare in settimana all’Istituto di Medicina Legale del Brotzu. Nel frattempo la salma dovrebbe essere presto messa a disposizione della famiglia per i funerali.

I fatti sono noti: la donna si è recata in ambulatorio per una visita medica; da qualche giorno soffriva di problemi respiratori. Il medico di famiglia, dopo una visita, le ha somministrato un antibiotico, con la paziente subito entrata in crisi per uno shock anafilattico, rendendo inutili ogni forma di soccorso. Il sanitario ha utilizzato anche il defibrillatore, subito portato in ambulatorio dal comandante della Polizia locale, capitano Giuseppe Fiori: tutto è stato purtroppo inutile. Comprensibile il dramma nell’ambulatorio. Un evento drammatico, col giudice del Tribunale di Cagliari che ha avviato una indagine affidata alla stessa Polizia locale.

© Riproduzione riservata