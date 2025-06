Una spiaggia da dividere con il proprio cane: anche quest’anno il Comune di Capoterra ha individuato una zona del litorale dove i bagnanti potranno godersi una giornata al mare in compagnia del proprio animale a quattro zampe.

L’arenile aperto ai cani si trova a Maramura e si sviluppa in lunghezza per 20 metri e in larghezza per 15: il servizio verrà garantito sino al 15 settembre.

Sulla spiaggia i cani non potranno allontanarsi dall’area delimitata dai cartelli: gli animali dovranno essere obbligatoriamente iscritti all’anagrafe canina comunale.

Gaetano Crocco, assessore al Benessere animale, sottolinea l’importanza del servizio e ricorda l’impegno del Comune nella lotta al randagismo: «Grazie alla spiaggia aperta ai cani, i proprietari non hanno più il problema di individuare una zona del litorale, magari sprovvista di servizi, per poter trascorrere qualche ora al mare con il proprio amico a quattro zampe. La lotta all’abbandono dei cani si combatte anche attraverso la creazione di servizi come questo, che vengono incontro alle esigenze dei cittadini».

