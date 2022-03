Lavori in pineta da lunedì a Sinnai: con una spesa di 400mila euro si punta alla riqualificazione dei percorsi viari all’ingresso della pineta. Si inizierà con un primo intervento di Forestas che provvederà al taglio degli alberi pericolanti lungo il tracciato. L’accesso al chiosco sarà comunque garantito durante l’esecuzione dei lavori con l’istituzione di un senso unico alternato sulla strada di accesso.«Il percorso principale della pineta, sarà interdetto al transito, anche pedonale, per tutta la durata dei lavori».

Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale con un tappetino colorato rosso (terra di Siena bruciata). Prevista poi la messa in sicurezza delle scarpate che costeggiano la viabilità con la realizzazione di muretti a secco e la sistemazione di due aree relax: una a sinistra a pochi passi dall'ingresso e una all'altezza della casermetta, con l'aggiunta di panchine e tavoli. In programma anche la piantumazione di essenze tipiche mediterranee. E ancora, la manutenzione del sentiero in forte pendenza che dall'ingresso conduce al punto ristoro: questi lavori saranno eseguiti con un battuto in terra stabilizzata e l'aggiunta di palizzate in legno lungo tutto il sentiero. Prevista infine manutenzione del cancello d'ingresso.

Per il futuro si parla della istituzione del parco attraverso un disegno di legge del consigliere regionale Cesare Moriconi. Si sono già dichiarati favorevoli i Comuni di Sinnai, Settimo, Soleminis. Si attende ancora il parere del Comune di Dolianova. Gli altri si sono pronunciati alcuni anni fa in maniera ufficiale in Consiglio comunale.

