Continua a Sinnai la rassegna per tutta la famiglia, “A teatro con mamma e papà". L'iniziativa è dell'"Effimero meraviglioso".

Domenica 11 dicembre, alle 17,30, verrà proposta la fiaba sarda "Bandida" di Susanna Mameli, con Claudia Giua, Daniele Pettinau, Silvia Bandini. La fiaba narra le vicende di una banditessa realmente esistita e vissuta in Sardegna. Come nelle vere fiabe, a guidarci è la magia di due simpaticissime Janas: Aranté e Brebé che custodiscono le chiavi per la comunicazione fra il mondo dei vivi e quello dei morti. In una sorprendente girandola di allegre e festose canzoni della tradizione sarda la storia di Paska si srotola svelando la sua vita avventurosa e mitica, che la descrive quasi al limite tra realtà e fantasia. I suoi compagni di viaggio sono splendide marionette di Bobore, Onorato, e Don Diego Moro per una fiaba interamente immersa nella suggestione di una terra antica e magica come la Sardegna.

