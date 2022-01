Nuovi loculi e nuovi colombari saranno presto realizzati nel nuovo cimitero di Sinnai.

L'amministrazione comunale ha ottenuto per questo un finanziamento di 250mila euro per realizzare le opere di urbanizzazione sul lato sinistro dell'area cimiteriale non ancora utilizzata: “In più abbiamo ottenuto un altro finanziamento di 80mila euro per la realizzazione di altri loculi in aggiunta ai 120 programmati con l’ultimo intervento. L’area cimiteriale quindi acquisisce nuovi spazi. Per il futuro si interverrà nella parte dell’area ancora del tutto inutilizzata e priva dei servizi".

Intanto la società che si occupa della gestione dei due cimiteri ha ottenuto una proroga sino al 31 marzo in attesa del bando pluriennale in fase di studio da parte del Comune. Negli ultimi anni sono state traslate dal vecchio al nuovo cimitero tantissime salme che nel vecchio camposanto erano state tumulate per emergenza in loculi di proprietà privata.

