Una 26enne di Sinnai, disoccupata e con precedenti denunce a carico, è stata arrestata nella giornata di ieri dai carabinieri di Quartu.

La donna era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per un precedente reato di estorsione, e in più circostanze non aveva rispettato la prescrizione avuta di non uscire di casa, come documentato dai militari dell’Arma, motivo per cui è stata arrestata per evasione.

L'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari ha ora disposto la revoca degli arresti domiciliari e l'immediato trasferimento della donna in carcere.

La 26enne di Sinnai si trova a Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata