A Sinnai arrivano i contributi per abbattere i canoni di locazione a beneficio di chi abita in case in affitto e per sanare le morosità incolpevoli. I fondi stanziati sono raddoppiati rispetto al 2020, ammontano a oltre 209mila euro.

Ne ha dato notizia l'assessore alla Coesione Sociale, Massimo Leoni, nell'ultima seduta del Consiglio comunale, sottolineando l'opportunità a disposizione delle famiglie sinnaesi che non possiedono una casa di proprietà e che quindi pagano un canone d’affitto: "In un momento così difficile come quello attuale questa misura darà una boccata d'ossigeno a tante famiglie che hanno bisogno. Ogni anno pervengono un centinaio di domande, Con i fondi a disposizione riusciremo a rimborsare circa il 60 per cento dell'intera spesa sostenuta dai privati per gli affitti sulle case”.

Presto sarà pubblicato il bando sia per il rimborso che per la sanatoria delle morosità incolpevoli. Fin da subito la stessa domanda potrà essere accompagnata dalla documentazione relativa al pagamento dei canoni, evitando, così, il disagio di una doppia presentazione della stessa.

Un’altra novità del bando è data dall’uso dello SPID o della CIE per accedervi. “L’amministrazione comunale - specifica Leoni - ha fissato la scadenza al 28 febbraio 2022 per consentire ai cittadini interessati di dotarsi con tranquillità di questi strumenti”.

© Riproduzione riservata