Una strada «pericolosissima», chiusa da un guardrail distrutto e da una «deviazione assurda». Una «vergogna che dura da 18 anni» ma che molto presto finirà. È quanto segnalato sui social dall’ex consigliere comunale di Cagliari, Fabrizio Marcello, che «percorrendo la sp 25, ho scoperto una strada pericolosissima [...]. Qui mi sono imbattuto in un cartello che dice tutto: “15 anni di vergogna”. Ma la realtà è ancora peggiore: sono diventati 18! Gli amici del posto mi hanno raccontato i pericoli che affrontano ogni giorno per andare a Cagliari. Una situazione inaccettabile di giorno e immaginate la notte o durante la pioggia».

Come sottolinea Marcello, quella segnalata non è «una strada secondaria ma un’arteria fondamentale per la viabilità del Gerrei», visto che «la sp 25 si dirama in una serie di innesti per il Sardinia Telescope di San Basilio, frequentato non solo dai lavoratori ma anche da visitatori esterni, tra cui scolaresche, e per i pozzi di fluorite».

Come accertato dall’ex consigliere, dopo una lunga attesa, «un sospiro di sollievo»: il tratto di strada verrà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. L’aggiudicazione risale al 10 dicembre 2024: «A breve partiranno i lavori», conclude Marcello.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata