Siliqua, sorpreso nella casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento: in arrestoMuratore di 29 anni nei guai, l’uomo è stato fermato dai carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stato sorpreso nella casa dei genitori, dove si trovava nonostante fosse stato destinatario, appena una settimana prima, di un provvedimento di allontanamento urgente disposto dall’Autorità Giudiziaria.
L’uomo, un 29enne muratore, celibe, residente a Londra e già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato e arrestato dai carabinieri allertati con una chiamata al numero di emergenza 112.
Il 29enne è stato quindi portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per lunedì 1° settembre.
(Unioneonline)