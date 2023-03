Nell'aula consiliare del Comune di Decimomannu, si è tenuto questa sera un incontro organizzato dal Comitato per la sicurezza della Strada Statale 130, al quale erano invitati tutti i sindaci dei Comuni interessati, Uta, Villaspeciosa, Decimoputzu, Villasor, San Sperate, Assemini e Elmas.

I lavori per la messa in sicurezza della 130, che Anas stava per far partire nel 2021, sono bloccati in quanto commissariati dal Governo su richiesta della Regione e ora in capo al presidente Christian Solinas.

L'obiettivo dell'incontro era fare il punto con le Amministrazioni e coinvolgerle nell'organizzazione di una grande manifestazione di protesta per sollecitare l'inizio dei lavori. I sindaci hanno dato la loro piena disponibilità a partecipare, in attesa di risposte da parte della Regione, chieste anche dal prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis.

Carla Mura

