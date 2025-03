A Senorbì manca quasi del tutto la segnaletica verticale, in particolare la zebratura sulla pavimentazione stradale è stata cancellata dai lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale in gran parte della cittadina. Strisce assenti, quindi, che rendono l’attraversamento pedonale rischioso soprattutto la sera quando la visibilità si riduce ulteriormente. L’amministrazione comunale ha avviato gli interventi previsti dal progetto per il completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e per la manutenzione di quella verticale.

L’iniziativa è inserita nel più vasto piano di investimenti sulle opere pubbliche che, dopo essere stato approvato in Giunta e poi in Consiglio, è ora passato alla sua fase operativa. Nelle strade del centro abitato - interessate in questi giorni dagli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale resisi necessari per via della realizzazione del nuovo asfalto - si sono conclusi di recente i lavori di interramento della rete elettrica. Si tratta di un intervento che, in base alle valutazioni dell'amministrazione cittadina, è considerata urgente e fondamentale per garantire il miglioramento dell'infrastruttura, anche attraverso l'eliminazione successiva dei tralicci.

