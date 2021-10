Mancata individuazione delle misure destinate a minimizzare i rischi per i lavoratori. La circostanza è stata rilevata ieri a Villaputzu in occasione di un’ispezione in un cantiere edile effettuata dai carabinieri della stazione insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari in collaborazione coi colleghi civili dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il responsabile del cantiere e datore di lavoro (quindi il titolare) non ha rispettato quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008, inserendo dei tavoloni e delle pedane su dei ponteggi collegati tramite tubi innocenti non previsti dal PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) e nel progetto redatto dal tecnico abilitato, che dovrebbe descrivere come debba essere realizzata un'impalcatura per minimizzare i rischi per chi lavora. In sostanza il ponteggio è risultato irregolare.

(Unioneonline/s.s.)

