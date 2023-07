Altri due attraversamenti pedonali, lungo le strade in cui automobilisti corrono un po’ troppo, sono stati completati a Quartu Sant’Elena. Si tratta di via Beethoven, in prossimità della scuola di via Bach e del Palazzetto dello Sport, e di via Pitz’e Serra, dove ci sono diversi istituti secondari di secondo grado.

Sicurezza in primo piano quindi sui due snodi importanti del territorio, frequentati a piedi dalla cittadinanza e particolarmente trafficati. I conducenti dei mezzi, quindi, saranno costretti a rallentare e in questo modo ci sarà un maggiore rispetto per i pedoni.

La ditta che si sta occupando degli asfalti in città, come programmato dall’Amministrazione comunale, ha provveduto alla posa del bitume e alla successiva tracciatura. Per mettere in sicurezza l’arteria gli attraversamenti sono particolarmente larghi, per una lunghezza pari a dodici metri e vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati in diversi altri punti critici del territorio: nella stessa via Pitz’e Serra, all’interno della città compatta, ma anche in via Marconi, in quattro punti diversi, in via Salieri e via San Benedetto, sempre con l’obiettivo di ottenere una viabilità decorosa ma allo stesso tempo sicura.

Si conclude il piano previsto dal secondo lotto di asfalti voluto dall’Amministrazione comunale, già pronta all’avvio del terzo: «Grazie al sistema dell’accordo quadro, ogni volta che troveremo risorse, sino ad arrivare alla cifra di 5 milioni, potremo proseguire il nostro programma senza la necessità di fare una nuova gara d’appalto - spiega il sindaco Graziano Milia -. Questo ci consentirà di ridurre i tempi di attesa e procedere celermente nel progetto avviato due anni fa per ridare decoro e sicurezza alle strade della nostra città».

